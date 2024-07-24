Haberler
Yaşam
YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA SAYFASI 2024 ERİŞİME AÇILDI || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuçları tıkla-sorgula!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
01:49
YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA SAYFASI 2024 ERİŞİME AÇILDI || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuçları tıkla-sorgula!
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!