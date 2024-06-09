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YKS soruları ve cevapları 2024 kitapçığı gündemde! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT soruları ve YKS cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
09:49
YKS soruları ve cevapları 2024 kitapçığı 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan üniversite sınavı soruları Temel Yeterlilik, Alanda Yeterlilik, Yabancı Dil Testi olmak üzere üç ayrı oturumda yapılıyor. Sınav sonrası TYT, AYT, YDT soruları ve YKS cevap anahtarı ÖSYM tarafından adayların erişimine açılıyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler dersleri ayrı ayrı takip ediliyor. Peki; YKS soruları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...