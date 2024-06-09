YKS soruları ve cevapları 2024 kitapçığı gündemde! ÖSYM ile TYT, AYT, YDT soruları ve YKS cevap anahtarı PDF ne zaman açıklanır?

YKS soruları ve cevapları ÖSYM ile sorgulanıyor. TYT ardından AYT sınav soruları için harekete geçen öğrenciler alanda yeterliliklerini görmek adına matematik, edebiyat, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, geometri, din kültürü gibi derslerde başarılarını sorguluyor. Bu noktada kendi yanıtlarını YKS cevap anahtarı üzerinden sorgulayan öğrenciler kesin sonuçlar öncesi puan hesaplıyor. Peki; 2024 YKS soruları ne zaman yayımlanır?