YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

Türkçede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda bazı birleşik kelimeler belirli kurallara göre yazılır. "Cırcır böceği," "narçiçeği," "kavuniçi," ve "bülbül yuvası" gibi örneklerde doğru yazım şekilleri şunlardır:

Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

Örnek: "Cırcır böceği yaz gecelerinde sıkça duyulur."