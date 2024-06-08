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Haberler Yaşam YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:50

YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

2024 YKS'nin ilk basamağı olan TYT bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkan adayları sorularını kontrol edip yanlış yapıp yapmadıklarını araştırmaya başladı. Yazım kuralı sorusu sosyal medyada en çok konuşulan sorulardan biri oldu. Peki, Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevabı!

YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

2024 YKS Türkçe sınavında çıkan soru birçok adayın kafasını karıştırdı. Adaylar sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? Cevabı detaylarda

YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

Türkçede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda bazı birleşik kelimeler belirli kurallara göre yazılır. "Cırcır böceği," "narçiçeği," "kavuniçi," ve "bülbül yuvası" gibi örneklerde doğru yazım şekilleri şunlardır:

Cırcır böceği: Ayrı yazılır.

Örnek: "Cırcır böceği yaz gecelerinde sıkça duyulur."

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YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

Narçiçeği: Bitişik yazılır.

Örnek: "Narçiçeği rengi çok canlıdır."

Kavuniçi: Bitişik yazılır.

Örnek: "Kavuniçi elbise çok dikkat çekiciydi."

YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!

Bülbül yuvası: Ayrı yazılır.

Örnek: "Bülbül yuvası ağaçların yüksek dallarında bulunur."

Beşbıyık: Bitişik yazılır.

Örnek: "Bahçede beşbıyık çiçeği açmış."

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