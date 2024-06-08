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YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
16:50
YKS sorusu ve cevabı: Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevap!
2024 YKS'nin ilk basamağı olan TYT bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkan adayları sorularını kontrol edip yanlış yapıp yapmadıklarını araştırmaya başladı. Yazım kuralı sorusu sosyal medyada en çok konuşulan sorulardan biri oldu. Peki, Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır? İşte cevabı!