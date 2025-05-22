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YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:13
YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
ÖSYM, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini kamuoyuyla paylaştı. Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav hazırlıklarına hızlandırırken üniversiteye giriş sürecinde önemli bir dönemece girilirken, açıklanan takvim öğrenciler için yol haritası niteliği taşıyor. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgelri yayınlandı mı? İşte YKS 2025'e dair merak edilen tüm ayrıntılar...