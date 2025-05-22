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Haberler Yaşam YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:13

YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

ÖSYM, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini kamuoyuyla paylaştı. Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav hazırlıklarına hızlandırırken üniversiteye giriş sürecinde önemli bir dönemece girilirken, açıklanan takvim öğrenciler için yol haritası niteliği taşıyor. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgelri yayınlandı mı? İşte YKS 2025'e dair merak edilen tüm ayrıntılar...

YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, 21-22 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için büyük bir heyecan içinde. Sınav tarihi yaklaşırken, adayların gündeminde şimdi sınav giriş belgeleri yer alıyor. Peki, YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'ye katılacak adaylar, sınav günü hangi okulda ve salonda yer alacaklarını öğrenmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ilk haftasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

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YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

YKS TARİHİ 2025 || ÖSYM ile YKS ne zaman, kaç gün kaldı, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)