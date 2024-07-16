YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları ve tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih işlemleri ne zaman başlayacak?