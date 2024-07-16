Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:01

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sonuçları 16 Temmuz itibari ile açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. Aldıkları puan doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları ve tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı.

Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA