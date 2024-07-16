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YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:01
YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS sonuçları 16 Temmuz itibari ile açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. Aldıkları puan doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?