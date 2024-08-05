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Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:37

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) tercih işlemleri 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapıldı. 3 milyon 120 bin 870 kişinin başvuruda bulunduğu YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılmış ve sınavın ilk oturumuna 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam etmeye hazırlanan adaylar ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? İşte, tüm detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu içim ÖSYM ekranı üzerindeki heyecanlı bekleyiş başladı. 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih listelerini sisteme kaydeden milyonlarca aday "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme taşıdı. 2 veya 4 yıllık yükseköğrenim kurum tercihlerinin sonuçları ÖSYM AİS şifresi ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? İşte konu hakkında detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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