Giriş Tarihi: 05.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
12:37
YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) tercih işlemleri 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapıldı. 3 milyon 120 bin 870 kişinin başvuruda bulunduğu YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılmış ve sınavın ilk oturumuna 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam etmeye hazırlanan adaylar ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? İşte, tüm detaylar…