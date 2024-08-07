Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:59
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
YKS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılmış ve sınavın ilk oturumuna 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan adaylar, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Ağustos ayında sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile YKS sonuçları 2024 sorgulama ekranı.