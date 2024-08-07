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Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:59

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. YKS sınavı 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılmış ve sınavın ilk oturumuna 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan adaylar, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Ağustos ayında sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile YKS sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS sonuçları açıklandı duyurusu için milyonlarca aday ÖSYM'den gelecek açıklamalara dikkat kesildi. 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılan TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından yerleştirme sonuçları Ağustos ayında erişime açılıyor. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam etmeye hazırlanan adaylar 25 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlandı. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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