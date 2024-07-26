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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
11:46
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?
YKS tercih işlemleri hız kesmeden devam ediyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemine kaydeden öğrenciler ardından sonuçların açıklanmasını beklemeye koyulacak. YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde duyurulacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? YKS tercih/yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte detaylar…