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Giriş Tarihi: 26.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:46

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS tercih işlemleri hız kesmeden devam ediyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemine kaydeden öğrenciler ardından sonuçların açıklanmasını beklemeye koyulacak. YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde duyurulacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? YKS tercih/yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte detaylar…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 araştırılıyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Sınavdan aldıkları puana göre listelerini hazırlayan öğrenciler tercihlerini ÖSYM AİS ekranına kaydediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? İşte 2024 YKS yerleştirme sonuçları tarihi…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-02 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılıyor

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 16 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 112-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM takvimi ile YKS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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