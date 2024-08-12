Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
07:24
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları, adayların son dakika gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için gözler sonuç ekranına çevirdi. 2024 YKS tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları sonuçlar için osym.gov.tr sitesine odaklandı. Bu kapsamda adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…