YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor. 19 Ağustos tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama!