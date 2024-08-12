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Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:24

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları, adayların son dakika gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için gözler sonuç ekranına çevirdi. 2024 YKS tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları sonuçlar için osym.gov.tr sitesine odaklandı. Bu kapsamda adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler merak ediliyor. 19 Ağustos tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama!

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

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YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 osym.gov.tr | YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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