Giriş Tarihi: 04.08.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
22:40
YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
YKS tercih maratonunda sona gelindi. 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapan adaylar sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusu gündeme taşındı. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte detaylar...