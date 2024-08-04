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Giriş Tarihi: 04.08.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:40

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS tercih maratonunda sona gelindi. 25 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasında sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapan adaylar sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusu gündeme taşındı. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Tercih işlemlerini 25 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuç tarihi için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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