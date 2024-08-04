YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Tercih işlemlerini 25 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuç tarihi için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte detaylar...