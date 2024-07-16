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Haberler Yaşam YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 08:21

YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT puanıyla alan bölümler gündemde. 2 yıllık bölümler YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi puanıyla alıyor. Bu kapsamda TYT puanıyla tercih edilebilecek iki yıllık ön lisans bölümleri mercek altına alındı. Peki, ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

TYT ile alan bölümler hangileri sorusu yanıt arıyor. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'ndan aldığı puanlarla öğrenciler 2 yıllık önlisans bölümlerini tercih edebiliyor. 2 yıllık bölümler, DGS ile 4 yıla tamamlanabiliyor. Bu noktada öğrenciler ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

TYT PUANIYLA TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER

2024 yılında tercih edilecek bölümler tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak. Ancak 2023 yılı tercih kılavuzunda yayınlanan bölümleri fikir vermesi açısından sizlerle paylaşıyoruz.

İşte 2023 TYT puanıyla tercih edilecek bölümler:

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YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS TYT BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)
Adalet (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
Anestezi (2 Yıllık)
Arıcılık (2 Yıllık)
Aşçılık (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
Atık Yönetimi (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)
Bağcılık (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)
Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)
Deniz Brokerliği (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)
Deri Teknolojisi (2 Yıllık)
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)
Dış Ticaret (2 Yıllık)
Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Diyaliz (2 Yıllık)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Emlak Yönetimi (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)
Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık)
Eser Koruma (2 Yıllık)
Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık)
Ev İdaresi (2 Yıllık)
Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)
Fındık Eksperliği (2 Yıllık)
Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
Fizyoterapi (2 Yıllık)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)
Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)
Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık)
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Görsel İletişim (2 Yıllık)
Grafik Tasarımı (2 Yıllık)
Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)
Harita Kadastro (2 Yıllık)
Hasta Bakımı (2 Yıllık)
Hava Lojistiği (2 Yıllık)
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık)

YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)
İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)
İkram Hizmetleri (2 Yıllık)
İlahiyat (2 Yıllık)
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık)
İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İslami İlimler (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
İşletme Yönetimi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)
Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Kooperatifçilik (2 Yıllık)
Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)
Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

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