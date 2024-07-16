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YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
08:21
YKS TYT Bölümleri 2024 || ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT puanıyla alan bölümler gündemde. 2 yıllık bölümler YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi puanıyla alıyor. Bu kapsamda TYT puanıyla tercih edilebilecek iki yıllık ön lisans bölümleri mercek altına alındı. Peki, ÖSYM YKS TYT ile alan bölümler hangileri? İşte 2 yıllık önlisans taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!