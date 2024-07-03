YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri ve AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

3 milyonu aşkın adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. Bilindiği üzere üniversite tercihleri sınav sonuçları sonrası başlayacak. İstedikleri bölümü ve okulların listesini çıkaran adaylar tercihlerini, YKS puanlarını ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayacak. Bu kapsamda 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve açıköğretim bölümleri araştırmaları hız kazandı. 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzuyla belli olacak. İşte 2024 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…