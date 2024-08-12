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Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:30

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayan öğrenciler, 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesini baz almıştı. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi sorgulama...

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tercih listelerini sisteme kaydeden adaylar YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayıma geçti. Sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile listelerini güncelleyecek. Bu noktada YKS ek tercih kılavuzu 2024 ökılavuzluğunda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi inceleniyor. Ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi...

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BEKLENİYOR!

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.

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