YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tercih listelerini sisteme kaydeden adaylar YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayıma geçti. Sonuçların ilan edilmesinin ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları ile listelerini güncelleyecek. Bu noktada YKS ek tercih kılavuzu 2024 ökılavuzluğunda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi inceleniyor. Ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi...