Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
23:30
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2024 || YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması
YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde tercih listelerini aldıkları puanlara göre hazırlayan öğrenciler, 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesini baz almıştı. İlk tercih sonuçlarının ardından yerleşemeyen adaylar için takvim ek yerleştirme ile devam edecek. Bu noktada YKS boş kontenjanlar ve 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Peki, 2024 YKS boş kontenjanlar, taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 PDF listesi sorgulama...