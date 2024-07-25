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Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 07:54

YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS tercih sonuçları için araştırmalar başladı. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Binlerce öğrenci sınav sonuçlarına göre istedikleri üniversitelerin tercihlerini sisteme kaydetmeye başladı. İyi bir üniversitenin hayalini kuran yüz binlerce kişi YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu için arama motorlarına yöneldi. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Binlerce aday, sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih listelerini hazırladı. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Listelerini sisteme kaydeden öğrencilerin üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı., Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar…

YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-02 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılıyor

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün.

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YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 16 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 112-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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