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YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi
Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
07:54
YKS tercih sonuçları için araştırmalar başladı. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 2 Ağustos'ta sona erecek. Binlerce öğrenci sınav sonuçlarına göre istedikleri üniversitelerin tercihlerini sisteme kaydetmeye başladı. İyi bir üniversitenin hayalini kuran yüz binlerce kişi YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu için arama motorlarına yöneldi. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...