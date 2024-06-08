YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YASSIÇEMEN SAVAŞI TARİHİ

Türk tarihi incelendiğinde birçok savaş yapıldığını görmek mümkündür. Bu savaşlardan birisi de Yassıçemen Savaşı'dır. Bu savaşın tarih sayfalarında yer alabilecek kadar önemli olmasının nedeni Celalettin Herzemşah'ın sonunu hazırlayan bir savaş olmasından kaynaklanır. Savaş ikiden fazla devlet arasında gerçekleşmiştir. Selçuklu Devleti ve Eyyubiler, Harzemşahlar ve Trabzon İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Bugünkü Erzincan ve Sivas yakınlarında gerçekleşen savaş kesin olarak Selçuklu Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş üzerinde Moğol baskısı da oldukça yüksektir. Sultan Celalettin Harzemşah Moğollara karşı bir savaşa girmiş ve kaybetmiştir. Sonrasında Hindistan'a geçmiş ve buradaki sultandan toprak istemiştir. Hindistan Sultanı da bu isteği geri çevirmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nden yardım istemiştir. Bu dönemde I. Aleaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin başındaki isimdi.

Fakat Sultan Celalettin Selçuklu sultanına karşı isyancıları yanına çekmiş ve bu durum da hedef haline gelmesine neden olmuştur. Moğolların da çabası ile iki ülke arasındaki gerilim giderek artmış ve savaş için bir zemin hazırlanmıştır.