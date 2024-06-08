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Haberler Yaşam YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 15:25

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti. Üniversite sınavının ilk adımının tamamlanmasının akabinde öğrenciler yanıtlamakta güçlük çektikleri soruların doğru cevaplarını araştırmaya koyuldu. Bunlardan biri de YKS Yassıçemen Savaşı sorusu oldu. Peki, 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı hangi devletler arasında yapıldı, sonuçları neler? İşte YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir sorusunun yanıtı ve ayrıntılı bilgiler.

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye katılım sağlayan adaylar, sınavda çıkan sorular hakkında araştırmalara başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de Yassıçemen Savaşı ile ilgili bir soru yöneltildi. Bu kapsamda ''YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir?'' şeklindeki araştırmalar yoğunlaştı. Sorunun doğru cevabını merak edenler tarih sayfalarını karıştırmaya başladı. Peki, 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı hangi devletler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YASSIÇEMEN SAVAŞI KİMLER ARASINDA YAPILDI? YASSIÇEMEN SAVAŞI SONUÇLARI, NEDENLERİ, TARİHİ VE ÖNEMİ

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu döneminde gelişen bir savaştır. Tarih derslerinde sık sık karşılaşılan bu savaş tarihin gidişatını değiştiren önemli savaşlardandır.

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YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YASSIÇEMEN SAVAŞI TARİHİ

Türk tarihi incelendiğinde birçok savaş yapıldığını görmek mümkündür. Bu savaşlardan birisi de Yassıçemen Savaşı'dır. Bu savaşın tarih sayfalarında yer alabilecek kadar önemli olmasının nedeni Celalettin Herzemşah'ın sonunu hazırlayan bir savaş olmasından kaynaklanır. Savaş ikiden fazla devlet arasında gerçekleşmiştir. Selçuklu Devleti ve Eyyubiler, Harzemşahlar ve Trabzon İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Bugünkü Erzincan ve Sivas yakınlarında gerçekleşen savaş kesin olarak Selçuklu Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş üzerinde Moğol baskısı da oldukça yüksektir. Sultan Celalettin Harzemşah Moğollara karşı bir savaşa girmiş ve kaybetmiştir. Sonrasında Hindistan'a geçmiş ve buradaki sultandan toprak istemiştir. Hindistan Sultanı da bu isteği geri çevirmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nden yardım istemiştir. Bu dönemde I. Aleaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'nin başındaki isimdi.

Fakat Sultan Celalettin Selçuklu sultanına karşı isyancıları yanına çekmiş ve bu durum da hedef haline gelmesine neden olmuştur. Moğolların da çabası ile iki ülke arasındaki gerilim giderek artmış ve savaş için bir zemin hazırlanmıştır.

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YASSIÇEMEN SAVAŞI NEDENLERİ VE ÖNEMİ

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Sultan Celalettin Harzemşah arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaş sırasında Trabzon Rum Devleti Harzemşah devletine destek vermiştir. Savaş Sivas ve Erzincan yakınlarında bulunan Yassıçemen'de büyük bir yenilgiye uğratmıştır.

Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında gelişen savaşlardan biridir. Bu savaş 2 gün gibi kısa bir sürede olup bitmiştir. Harzemşahlıların Ahlat'ı fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'ne yaklaşmaya başlaması savaşı başlatan kıvılcımdır. Bunun yanında Moğollar da önemli kışkırtmalarda bulunmuştur. Savaş sırasında zaman zaman Harzemşahlar üstünlük sağlasa da savaş sırasında çıkan bir fırtına savaşın gidişatını değiştirmiştir.

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 YKS TYT Yassıçemen Savaşı kimler arasında yapıldı, sonuçları neler?

YASSIÇEMEN SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Yassıçemen savaşı sonuçları açısından oldukça önemli bir savaştır. Bu savaş Harzemşah Devleti ile Anadolu Selçuklu arasında yaşanmıştır. Savaşın sonucunda şunlar olmuştur:

Harzemşah Devleti tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti toprakları Tiflis'e kadar genişleme olanağı bulmuştur.
Aynı zamanda bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğollar ile karşı karşıya getirmiştir.

Hem olumlu hem de birtakım olumsuz sonuçları olan savaşlardandır.

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