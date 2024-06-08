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YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
13:28
YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?
2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, yanıtından emin olamadıkları soruları internette araştırmaya başladı. Bir soruda yer alan beşbıyık meyvesi ise dikkat çekerek sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, 2024 TYT'de çıkan beşbıyık meyvesi, cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş nasıl yazılır? İşte YKS yazım yanlışı sorusunun yanıt.