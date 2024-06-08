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Haberler Yaşam YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:28

YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, yanıtından emin olamadıkları soruları internette araştırmaya başladı. Bir soruda yer alan beşbıyık meyvesi ise dikkat çekerek sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, 2024 TYT'de çıkan beşbıyık meyvesi, cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş nasıl yazılır? İşte YKS yazım yanlışı sorusunun yanıt.

YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

YKS'de çıkan beşbıyık meyvesi sınava giren adayların ilgisini çekti. Sınava giren adaylar YKS beşbıyık meyvesi şıkkının bulunduğu soru hakkında YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı için araştırmalara başladı. Peki, 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

Cırcır Böceği Nasıl Yazılır?

Cırcır Böceği

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YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

Narçiçeği Nasıl Yazılır?

Narçiçeği

YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

Kavuniçi Nasıl Yazılır?

Kavuniçi

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok oluş

YKS yazım yanlışı sorusunun yanıtı: 2024 TYT cırcır böceği, kavuniçi, yok oluş, beşbıyık meyvesi nasıl yazılır?

Beşbıyık Meyvesi Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre doğru yazılışı "beşbıyık meyvesi" şeklindedir.

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