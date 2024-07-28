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YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
08:32
YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!
YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. Geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas üniversite tercih robotu ile işlemler kolayca gerçekleşiyor. Lisans-Önlisans bölümleri EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanlar baz alınarak tercih robotu yardımıyla üniversite tercih listesi oluşturuluyor. İşte, YKS YÖK Atlas üniversite tercih robotu...