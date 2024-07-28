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Haberler Yaşam YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 08:32

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. Geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan YÖK Atlas üniversite tercih robotu ile işlemler kolayca gerçekleşiyor. Lisans-Önlisans bölümleri EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanlar baz alınarak tercih robotu yardımıyla üniversite tercih listesi oluşturuluyor. İşte, YKS YÖK Atlas üniversite tercih robotu...

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

YÖK Atlas tercih robotu sihirbazının nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylar gündemde. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında yardımcı oluyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci tercih listesini kolayca oluşturuyor. Peki, YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihi yapmanın detayları...

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından 25 Temmuz tarihinde yapılan açıklama ile 16:00 itibariyle Üniversite tercihleri alınmaya başlandı.

Tercih işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

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YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

YÖK ATLAS YKS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas YKS Üniversite tercih robotu https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresi üzerinden Lisans ve ya Önlisans tercih sihirbazı sekmeleri üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Adaylar hangi puan türüne göre tercih yapacaklarını belirttikten sonra YÖK Atlas Üniversite tercih robotu adaylara Özel ve Devlet Üniversiteleri'nde yer alan bölümleri gösteriyor. Bu bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarına aynı ekran üzerinden erişilebiliyor.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

Aynı zamanda adayın tercih etmeyi düşündüğü Üniversite ve bölümler listeye ekle seçeneği ile istenilen tüm bölümler tek bir listede toplanıyor. Adaylar böylelikle yapacakları tercihler için bir ön hazırlık yapmış oluyor.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU 2024 📢 2 ve 4 yıllık bölümler EA, SÖZ, SAY, başarı sıralamaları ve kontenjanları sorgulama!

YÖK ATLAS MODÜLLERİ

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.

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