Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim açıklaması!

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yüz yüze eğitime geçiş için Nisan ayı itibarıyla yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Bu noktada ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, ''Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu? İşte, son dakika YÖK açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum…