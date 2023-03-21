Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim açıklaması!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 23:50

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK son dakika üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim açıklaması!

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yüz yüze eğitime geçiş için Nisan ayı itibarıyla yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Bu noktada ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, ''Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu? İşte, son dakika YÖK açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim son durum…

YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi ardından afetzedelerin yurtlara yerleştirilmesi yönünde alınan karar, üniversite eğitimini şekillendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin Yükseköğretim Kurulu açıklaması doğrultusunda online eğitim şeklinde yürütüleceği kaydedilmişti. Alınan kararın Nisan ayında gözden geçirileceği ve şartların uygun olması durumunda hibrit sisteminin değerlendirmeye alınacağı belirtilmişti. Konu ile ilgili "Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılıyor mu?" soruları yanıt ararken YÖK son dakika açıklama yaptı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…

YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

SON DAKİKA | YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

HAZIRLIKLAR TAMAM!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

YÖK açıklama son dakika: Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

SON DAKİKA