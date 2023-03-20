YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK açıklama son dakika binlerce üniversite öğrencisi tarafından bekleniyor. Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu duyuruları ile üniversitelerin açılış tarihi sorgulanıyor. Konu ile ilgili Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı soruları yanıt ararken YÖK Başkanı Erol Özvar, yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacakı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte, son dakika YÖK açıklaması ile yüz yüze eğitim başlangıç tarihi ve son durum…