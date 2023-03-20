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Haberler Yaşam YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 22:10

YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK açıklama son dakika binlerce üniversite öğrencisi tarafından bekleniyor. Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan Üniversiteler ne zaman açılacak 2023 merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu duyuruları ile üniversitelerin açılış tarihi sorgulanıyor. Konu ile ilgili Üniversiteler açılacak mı, Nisan'da açılır mı soruları yanıt ararken YÖK Başkanı Erol Özvar, yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacakı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte, son dakika YÖK açıklaması ile yüz yüze eğitim başlangıç tarihi ve son durum…

YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler açılacak mı sorusu bir süredir yanıt aramaya devam ediyor. Afetzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi sonrası yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmişti. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada, alınan kararın Nisan ayında yeniden değerlendirileceği kaydedilmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı sorularının yanıtı araştırılırken Başkan Özvar'dan konu ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılacak? İşte, YÖK açıklama son dakika gelişmeleri ile üniversiteler yüz yüze eğitim son durum.

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

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