YÖK Açıklama Son Dakika! Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler açılacak mı, Nisan’da açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler açılacak mı sorusu bir süredir yanıt aramaya devam ediyor. Afetzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi sonrası yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmişti. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada, alınan kararın Nisan ayında yeniden değerlendirileceği kaydedilmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılacak mı sorularının yanıtı araştırılırken Başkan Özvar'dan konu ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu, hangi tarihte açılacak? İşte, YÖK açıklama son dakika gelişmeleri ile üniversiteler yüz yüze eğitim son durum.

SON DAKİKA | ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;