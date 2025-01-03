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YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
11:18
YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Şubat ayında gerçekleştirilecek. Özellikle yüksek lisans başvuruları için dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adaylar, bu sınav için başvuruda bulunacak. YÖKDİL başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sınav ücreti ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerini almak için beklemeye başlayacak. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı ve başvuru nasıl yapılır?