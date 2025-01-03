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Haberler Yaşam YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:18

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Şubat ayında gerçekleştirilecek. Özellikle yüksek lisans başvuruları için dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adaylar, bu sınav için başvuruda bulunacak. YÖKDİL başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sınav ücreti ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerini almak için beklemeye başlayacak. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı ve başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. 16 Şubat 2025 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak sınavın ardından sonuç belgeleriyle birlikte ilgili noktalara başvuruda bulunulacak. Peki; 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz nereden görüntülenir, başvuru nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2025 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

YÖKDİL 1 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 başvuruları 3-9 Ocak tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ EN KADAR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 sınav ücreti 499 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2025 YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.

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