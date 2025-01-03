YÖKDİL BAŞVURU EKRANI || ÖSYM ile 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, sınav ne zaman?

YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. 16 Şubat 2025 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak sınavın ardından sonuç belgeleriyle birlikte ilgili noktalara başvuruda bulunulacak. Peki; 2025/1 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz nereden görüntülenir, başvuru nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...