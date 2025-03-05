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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
09:49
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
ÖSYM tarafından 16 Şubat 2025'te yapılan YÖKDİL/1 sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde uygulanan bu sınav, lisansüstü eğitim başvuruları ile TUS, DUS, EUS ve doçentlik süreçlerinde önemli bir kriter olacak. ÖSYM takvimine göre sonuçların duyurulacağı tarih netleşti. Açıklanan puanlar beş yıl geçerli olacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları hangi gün açıklanacak?