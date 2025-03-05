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Haberler Yaşam YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:49

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

ÖSYM tarafından 16 Şubat 2025'te yapılan YÖKDİL/1 sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde uygulanan bu sınav, lisansüstü eğitim başvuruları ile TUS, DUS, EUS ve doçentlik süreçlerinde önemli bir kriter olacak. ÖSYM takvimine göre sonuçların duyurulacağı tarih netleşti. Açıklanan puanlar beş yıl geçerli olacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları hangi gün açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL sınavı ve sonuçlarının açıklanacağı tarihler, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yabancı dil yeterliliği kazanmak isteyenler için yılda iki defa yapılan sınav, ilkbaharda İngilizce ve Arapça dillerinde, sonbaharda ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde düzenleniyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ve sınav detayları...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 2025 sonuçları 6 Mart Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra öğrenilebilecek.

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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL TAKVİMİ 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2025-YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025

Sınav Tarihi:
27.07.2025

Sonuç Tarihi:
15.08.2025

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri
06.05.2025
14.05.2025

Sınav Tarihi
24.05.2025

Sonuç Tarihi:
24.05.2025
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Sınav Tarihi:
25.05.2025

Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025

Sonuç Tarihi:
25.05.2025

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

e-YÖKDİL
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)

Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025

Sınav Tarihi:
31.05.2025

Sonuç Tarihi:
31.05.2025