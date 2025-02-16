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Haberler Yaşam YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:41

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) bugün gerçekleştirildi. Sınavı tamamlayan adayları yakından ilgilendiren duyuru ÖSYM'den geldi. YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 YÖKDİL/1 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

ÖSYM, 16 Şubat 2025 tarihinde yapılan 2025-YÖKDİL/1 sınavının soruları ve cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, cevap anahtarını inceleyerek puanlarını hesaplayabilecek. Sınav, 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM ile 2025 YÖKDİL/1 soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

2023 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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