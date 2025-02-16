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YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
16:41
YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı
2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) bugün gerçekleştirildi. Sınavı tamamlayan adayları yakından ilgilendiren duyuru ÖSYM'den geldi. YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı! İşte, ÖSYM AİS ile 2023 YÖKDİL/1 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…