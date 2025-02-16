YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BURADA! 2025 YÖKDİL/1 sınav soruları ve cevapları PDF indir ve görüntüleme ekranı

ÖSYM, 16 Şubat 2025 tarihinde yapılan 2025-YÖKDİL/1 sınavının soruları ve cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, cevap anahtarını inceleyerek puanlarını hesaplayabilecek. Sınav, 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM ile 2025 YÖKDİL/1 soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.