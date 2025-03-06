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YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:24
YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
2025-YÖKDİL/1 sonuçları için geri sayım heyecanı başladı.113 bin 667 adayın katılımıyla gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabilecekler. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?