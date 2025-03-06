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Haberler Yaşam YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:24

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

2025-YÖKDİL/1 sonuçları için geri sayım heyecanı başladı.113 bin 667 adayın katılımıyla gerçekleşen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabilecekler. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

2025 YÖKDİL/1 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından, Haziran ayında başlayacak YÖKDİL/2 başvuruları için geri sayım başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlann 2024-2025 yılı takvimine göre 2025 YÖKDİL/1 sonuçları 6 Mart 2025 (bugün) itibarıyla erişime açılacak.

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YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL'in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL TAKVİMİ 2025

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ:

11.06.2025

18.06.2025

SINAV TARİHİ: 27.07.2025

SONUÇ TARİHİ: 15.08.2025