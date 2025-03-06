YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

2025 YÖKDİL/1 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından, Haziran ayında başlayacak YÖKDİL/2 başvuruları için geri sayım başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...