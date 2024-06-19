Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez.