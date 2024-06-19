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Haberler Yaşam Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:42

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

Şeref ve Onur ikilisi yeni maceralara imza atıyor. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek komedi filmi 2018 yapımı. Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Serinin devam filmi yeniden yazlık bir alanda gerçekleşiyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerini paylaştığı yapım için sinemaseverler ekran başında. Peki; Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez.

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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

Dilber Ay

Olgun Toker

Kadir Polatçı

Bahar Şahin

Aycan Koptur

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşti.

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