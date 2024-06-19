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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:42
Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi?
Şeref ve Onur ikilisi yeni maceralara imza atıyor. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek komedi filmi 2018 yapımı. Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...