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Haberler Yaşam Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:13

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu ile gündemde. Yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde yer aldığı filmi bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Senaristliği de Büyükak tarafından yapılan film takip edilmeye başladı. Peki; Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yol Arkadaşım oyuncuları arasında pek çok popüler ve genç oyuncu yer alıyor. Yazlık bir alanda çekilen yapım 2017 yılında izleyenleri ile buluştu. Daha sonra devam filmi de çekilen yapım gündemde. Peki; Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler...

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.

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Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç: Onur
İbrahim Büyükak: Şeref
Emre Kınay: Fevzi
Aslı Bekiroğlu: Bahar
Eda Ece: Aysun
Bahar Şahin: Cemre
Muharrem Bayrak: Ahmet
Toygan Avanoğlu: Çapkın Doktor Kamuran
Rahşan Fırtına: Nazan
Yakup Yavru: Haşmet

Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

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