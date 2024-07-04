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Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:13
Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu ile gündemde. Yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde yer aldığı filmi bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Senaristliği de Büyükak tarafından yapılan film takip edilmeye başladı. Peki; Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?