Yol Arkadaşım oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yol Arkadaşım oyuncuları arasında pek çok popüler ve genç oyuncu yer alıyor. Yazlık bir alanda çekilen yapım 2017 yılında izleyenleri ile buluştu. Daha sonra devam filmi de çekilen yapım gündemde. Peki; Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler...