Yolda bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için 80 kilometre katetti

Hollanda'da hemşirelik yapan eşi Emine Alıcı'nın köpeğin yarasını temizlediğini belirten Alıcı, "Bu sırada ben de telefonla veteriner bulmaya çalıştım ancak bulunduğumuz bölgede olmadığını, Çorum'da olduğunu öğrendim. Yavru köpeği arabamıza alıp, eşimin kucağında Çorum'a getirdik ve veterinere teslim ettik." dedi. Yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu görmek istediklerini dile getiren Alıcı, "Hollanda'da bu tür hayvanların götürüldüğü özel merkezler var. Türkiye'de de bu hizmetin verildiğini görmekten son derece mutluyum. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Şikayetlerini ya da isteklerini söyleyemiyorlar. İnsanlık vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.