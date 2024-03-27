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YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:31
YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!
Üsküdar'da YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yunus Yıldırım, hakim karşısına çıktı. Duruşmada gergin anlar yaşandı. Ünlü fenomen yaşadığı korku dolu günü anlatırken sanık ise "Sen çocuk katilisin. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor" diyerek bağırdı. İşte davanın detayları…