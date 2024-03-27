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Haberler Yaşam YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:31

YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

Üsküdar'da YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yunus Yıldırım, hakim karşısına çıktı. Duruşmada gergin anlar yaşandı. Ünlü fenomen yaşadığı korku dolu günü anlatırken sanık ise "Sen çocuk katilisin. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor" diyerek bağırdı. İşte davanın detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

İstanbul Üsküdar'da, 4 Ağustos 2023 tarihinde iddiaya göre Merve Veziroğlu(33) ile eşi Yunus Yıldırım(32) arasında kavga çıkmış, Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu'nu 58 yerinden yaralamıştı.

YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli eş hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

"ÇOCUK BENDEN DEĞİLDİ"
Duruşmada tutuklu sanık Yunus Yıldırım, "Olayın olduğu gün sabah eşimle kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık. Eşim çocuk yapmak istemediğini söyledi aramızda tartışma çıktı. İstediğimden çocuk yaparım senden çocuk yapmak istemiyorum dedi.

YouTuber Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı: O caniden mahkemede pişkin sözler!

Eşim antidepresan ilacını o gün kullanmamıştı. Bana küfürler etti. Daha önce de kürtaj olmuştu. Aldırdığın çocuk benden değil miydi dedim, o da değildi dedi. Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Pişmanım. Bile isteye yapsam 112'yi aramazdım" dedi.

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