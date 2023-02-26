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Haberler Yaşam YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:56

YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bir yandan siber saldırılara karşı yenilenen sistemini denerken, diğer yandan da deprem bölgesine bir heyet gönderecek.

ZÜBEYDE YALÇIN
YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin deprem nedeniyle 18 Haziran'a kayıp kaymayacağı tartışma konusu olmuştu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde tavır ortaya koydu.

YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

YSK'nın deprem nedeniyle seçimi bu tarihte yapıp yapamayacağına da bakıldı. YSK'dan bir sıkıntı olmayacağı yönünde bilgi gelince, 14 Mayıs tarihi neredeyse kesin hale geldi.

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YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

YSK BÖLGEYE GİDİYOR

YSK, deprem bölgesinde seçimlerin güvenli yapılmasını sağlamak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda önümüzdeki hafta YSK'dan bir heyetin 11 ilde incelemeler yapması bekleniyor.

YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

EKSİKLER BELİRLENECEK

Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.

YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

Binaların yetersiz olması halinde hangi çadır, konteyner kentlere sandık konulabileceğini, buranın güvenliğinin nasıl sağlanacağını inceleyecek.

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