Haberler Yaşam YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:56

YSK heyeti seçimler için deprem bölgesine gidiyor! Bölgede ayrıntılı analiz yapılacak: Yeni sistem de test ediliyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bir yandan siber saldırılara karşı yenilenen sistemini denerken, diğer yandan da deprem bölgesine bir heyet gönderecek.