Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kira fiyatlarından haklı bir şikayet içerisindeler. Son yıllarda bu kira sorunu en çok da yeni evlenen çiftler için büyük bir soruna dönüştü. Öte yandan şimdi göreceğiniz bu ilginç görüntüler adeta duruma farklı bir çözüm oldu. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o hayran bırakan çalışma...