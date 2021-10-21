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Haberler Yaşam Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:59

Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar kira fiyatlarından haklı bir şikayet içerisindeler. Son yıllarda bu kira sorunu en çok da yeni evlenen çiftler için büyük bir soruna dönüştü. Öte yandan şimdi göreceğiniz bu ilginç görüntüler adeta duruma farklı bir çözüm oldu. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain iç mimar eşi Sullivans ile ilginç bir fikri hayata geçirdi. Hurdalıktan bir okul otobüsü satın aldı. Ve sonrasında ise bu okul otobüsünü muhteşem bir eve çevirmeyi becerdiler. Olayı saniye saniye görüntüleyen çiftin paylaşımı büyük beğeni aldı. Milyonlar sosyal medya üzerinden bu görüntüleri izledi. İşte o hayran bırakan çalışma...

Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

Her şey bakın nasıl başladı! Kare kare muhteşem görüntüler

Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

KİRA VERMEKTEN BIKTILAR

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Yüksek kira vermek istemeyince olanlar oldu! Görenler inanamadı

HURDA OTOBÜSÜ ALIP EVE ÇEVİRDİLER

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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