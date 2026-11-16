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Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup
Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 11:16
Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup son hafta mücadelesinde Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı ağırlıyor. A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma hesaplarını da doğrudan ilgilendiren Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları...