Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

A MİLLÎ TAKIM'IN A LİGİ HESAPLARI BU MAÇA BAĞLI

Karşılaşma sadece iki Balkan ülkesini değil, A Milli Futbol Takımı'mızı da yakından ilgilendiriyor. A Ligi 1. Grup'u 0 puan ve -11 averajla son sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar için doğrudan küme düşme hattından kurtulma ihtimali Sırbistan'ın alacağı sonuca bağlı.