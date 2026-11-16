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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 11:16

Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup son hafta mücadelesinde Yunanistan, sahasında Sırbistan'ı ağırlıyor. A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma hesaplarını da doğrudan ilgilendiren Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları...

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Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki prestijli organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması heyecanı nefes kesen maçlarla tamamlanıyor. Volos kentindeki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip üç puan hedeflerken konuk takım prestij arayacak. Futbolseverler şifresiz yayın bilgilerini araştırıyor.

Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup altıncı ve son hafta mücadelesi, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Yunanistan'ın Volos şehrinde yer alan Panthessaliko Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Grubun diğer mücadelesi olan Almanya - Hollanda karşılaşması da aynı saatte başlayacak.

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Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Yunanistan - Sırbistan karşılaşması, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

A MİLLÎ TAKIM'IN A LİGİ HESAPLARI BU MAÇA BAĞLI

Karşılaşma sadece iki Balkan ülkesini değil, A Milli Futbol Takımı'mızı da yakından ilgilendiriyor. A Ligi 1. Grup'u 0 puan ve -11 averajla son sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar için doğrudan küme düşme hattından kurtulma ihtimali Sırbistan'ın alacağı sonuca bağlı.

Yunanistan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi - A Ligi 2. Grup

A Ligi'nde gruplarını son sırada bitiren en kötü iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında farklı mağlup olup averajının -11'in altına inmesi durumunda Türkiye'nin play-off oynama ihtimali güçlenecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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