Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.