Haberler
Yaşam
Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
20:24
Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?
Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. TRT1 Lingo Yılbaşı özel bölümüyle merak ediliyor. Bu akşam O programda birbirinden ünlü isimler yarışacak. Tanıtımın ardından Teşkilat dizisinin yıldızı olan oyuncu hayatı ve kariyeriyle sorgulanmaya başladı. Peki, Yunus Emre Yıldırımer kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi ev kariyeri