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Haberler Yaşam Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:24

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. TRT1 Lingo Yılbaşı özel bölümüyle merak ediliyor. Bu akşam O programda birbirinden ünlü isimler yarışacak. Tanıtımın ardından Teşkilat dizisinin yıldızı olan oyuncu hayatı ve kariyeriyle sorgulanmaya başladı. Peki, Yunus Emre Yıldırımer kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi ev kariyeri

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer bu akşamki O Ses Türkiye Yılbaşı performansıyla merak ediliyor. Sesi ve performansıyla beğeni kazanan sanatçının biyografisine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Yunu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.

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Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı.

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer kaç yaşında, nereli, evli mi?
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