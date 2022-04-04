Haberler Yaşam Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:36

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, bu akşam seyirci karşısında olacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin başrollerinden Yurdaer Okur dizide Azem Demirkıran karakterine hayat verecek. Şimdiden bir hayran kitlesi oluşan dizinin oyuncu kadrosundan "Yurdaer Okur kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Birçok fenomen diziyle hatırlanan Yurdaer Okur kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…