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Haberler Yaşam Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:36

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, bu akşam seyirci karşısında olacak. Hakim dizi konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin paylaştığı Hakim, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle bu akşam yayında. Dizinin başrollerinden Yurdaer Okur dizide Azem Demirkıran karakterine hayat verecek. Şimdiden bir hayran kitlesi oluşan dizinin oyuncu kadrosundan "Yurdaer Okur kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Birçok fenomen diziyle hatırlanan Yurdaer Okur kaç yaşında, aslen nereli, eşi kim? İşte hayatı, dizi ve filmleri…

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

ATV ekranlarının bir süredir merakla beklenen dizisi Hakim ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısında geçecek. Erdal Beşikçioğlu'nun Hakim Ömer Arif'i canlandırdığı dizide bir babanın oğlunun suça karışması durumunda vereceği mücadele izlenecek. Hakim oyuncu kadrosu şimdiden hayran kitlesine ulaştı. Kadroda yer alan isimlerden biri de Yurdaer Okur. Hakim ilk bölüm fragmanı ardından gündeme gelen "Yurdaer Okur kimdir?" sorusu yanıt arıyor. Dizide Azem Demirkıran karakterine hayat veren oyuncu Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte cevaplar…

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

YURDAER OKUR KİMDİR?

29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de doğan Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne başladı. Üç senenin ardından bölümün kendisine göre olmadığına karar veren ünlü oyuncu 1994 senesinde okul ve bölüm değiştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okuyan Okur, Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisansı yaptı.

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Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

1999 yılında oyuncu Genco Erkal ile tanışan Yurdaer Okur, onunla birlikte tiyatroya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışan Okur, burada gençlere drama dersleri verdi.

Karadayı ve Kuruluş Osman gibi efsane dizilerle hatırlanan oyuncu şimdi Hakim dizisinde Azem Demirkıran rolüyle başrol oynayacak.

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

YURDAER OKUR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Ferhunde Hanımlar

Üzgünüm Leyla

Evdeki Yabancı

Çifte Bela

Tatlı Hayat

Aslı ile Kerem

Belalı Baldız

Aşk Oyunu

Köprü

Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı

Kılıç Günü

Yurdaer Okur kimdir? Hakim dizisinin Azem’i Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Sakarya Fırat

Karadayı

Reaksiyon

Yeter

Saruhan

Alija

Nöbet

Sevgili Geçmiş

Kuruluş Osman

Kefaret

Alparslan: Büyük Selçuklu

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