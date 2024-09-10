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Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:13

Yüsra'nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayata gözlerini yumdu.. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İHA
Yüsra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yüsra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı.

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Yüsra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Yüsra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi.

Yüsra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

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