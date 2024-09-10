Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
12:13
Yüsra'nın ölümündeki sır perdesi aralandı: İşte otopsi raporunun sonucu!
Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayata gözlerini yumdu.. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.