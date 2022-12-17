Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından yeni sezonda yarışacak için bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Yusuf Güney kimdir sorusuna yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Yusuf Güney'in hayatı, kariyeri ve albümleri…