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Haberler Yaşam Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 14:43

Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından yeni sezonda yarışacak için bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından yarışmanın sıkı takipçileri, Yusuf Güney kimdir sorusuna yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Yusuf Güney'in hayatı, kariyeri ve albümleri…

Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli, soruları gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Yeni sezonda yer alacak isimler programın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanıyor. Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken'in ardından Yusuf Güney'in de Survivor 2023'te yarışacağını duyurdu. Peki, Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney hayatı ve kariyeri ile ilgili tüm merak edilenler!

Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

SURVİVOR 2023'TE YARIŞACAK DÖRDÜNCÜ ÜNLÜ BELLİ OLDU!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı yeni bir formatla başlayacak olan Survivor 2023'te yarışacak isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken'in ardından dördüncü yarışmacı da belli oldu. Survivor 2023'te yarışacak dördüncü ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu.

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Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen sanatçı Yusuf Güney, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Yusuf Güney, 2005 yılının Haziran ayında Londra'da konser veren Rafet El Roman ile tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden sonra beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu.

Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde 12 Şubat 2009 tarihinde Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü çıkardı.

Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı.

Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 yılında Hazin isimli single, 2016 yılında Kaptan albümünü, 2018 yılında Yaradanım isimli single, 2019 yılında Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020 yılında Duydun mu isimli single çıkarmıştır.

Yusuf Güney kimdir? Survivor 2023 yarışmacısı Yusuf Güney kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

ALBÜMLERİ

Bir Sevda Masalı (2009)

Aşka İnat (2010)

Sevgi Arsızı (2013)

Kaptan (2016)

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