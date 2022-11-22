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Haberler Yaşam Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:27

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle "Yusufeli Barajı nerede, Yusufeli Barajı ne zaman açılacak, saat kaçta?" soruları sıklıkla yanıt arıyor. Çoruh nehri üzerine yapılacak olan baraj için heyecan artmış durumda. Peki, Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

Yusufeli barajı nerede, hangi ilde sorusu soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli barajı açılışı törenine katılacak ve 2013 yılında temeli atılan dünyanın en yüksek beşinci barajını Türkiye'ye kazandıracak. Peki, Yusufeli barajı açılışı ne zaman? Yusufeli barajı ne zaman açılacak, saat kaçta? İşte detaylar…

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013'te atılmıştır.

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Su tutmaya başlayan barajın açılışı gerçekleştiriliyor.

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Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir. Su tutmaya başlayan barajın açılışı gerçekleştiriliyor.

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

YUSUFELİ BARAJI AÇILIŞI NE ZAMAN?

Temeli 2013 yılında atılan, Türkiye'nin en yüksek barajı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

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