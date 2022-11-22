Haberler Yaşam Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:27

Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılıyor, açılışı ne zaman, saat kaçta?

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle "Yusufeli Barajı nerede, Yusufeli Barajı ne zaman açılacak, saat kaçta?" soruları sıklıkla yanıt arıyor. Çoruh nehri üzerine yapılacak olan baraj için heyecan artmış durumda. Peki, Yusufeli Barajı nerede, hangi ilde? Yusufeli Barajı ne zaman açılacak? İşte detaylar…