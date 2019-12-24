Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, "10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor" dedi.