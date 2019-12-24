Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Yüzlercesi 'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

'de bir ormana yüzlerce bırakıldı! Ormanı katleden yüzlerce lastik görenleri şoke etti. Atılan lastikler yukarıdan görüntülendi. Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, "10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık." açıklamalarını yaptı.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:17
Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

'de bir ormanda görülen lastikler şoke etti. Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor.

Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.Yüzlerce lastiğin ormandaki görüntüleri ise havadan görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Oruçoğlu'nda ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği adeta görenleri şoke ediyor. Otomobil lastikleri, ormandaki bitkilerin yanı sıra hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor.

Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Aynı zamanda su birikintilerine oldukça zarar veriyor. Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisine de siyah bir görüntü oluşturması dikkatlerden kaçmıyor. Adeta doğa katliamına yol açan lastiklerin kim tarafından ve neden bırakıldığı ise bilinmiyor.

Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Lastiklerden şikayetçi olan sakini İsmail Alkan, "10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor" dedi.

Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...

Öte yandan adeta çevreyi katleden yüzlerce lastiğin görüntüsü ise havadan çekilen görüntülerde daha net görülüyor. Lastiklerin oluşturduğu çevre kirliliği havadan net olarak görülebiliyor.

Yüzlercesi Şile'de ormana bırakıldı! Görenleri şoke etti...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN