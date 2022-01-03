Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı bilgileri
Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:54

Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı bilgileri

3 Ocak 2022 Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu kapsamda; emekli maaş zammı oranı da netleşirken "Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan; 2021 yılında ise zabıta memurları için 9/1 derecede bir kişi için 5 bin 410 TL maaş belirlenmişti. Peki; Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte son durum.

Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zabıta maaşları için araştırmalar yapılmaya başlandı. 3 Ocak Pazartesi günü belli olan enflasyon oranı sonrasında netleşen yüzdelik dilim ile birlikte "Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" soruları da yanıt bulmuş olacak. Bilindiği üzere; Türkiye'de il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarının alacakları maaş oranları da belediyeler tarafından bu oranlar dikkate alınarak yapılmaktadır. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF:

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92

BAĞ-KUR TARIM:

Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

KİM NE KADAR ALACAK?

65 yaş aylığı:

Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80

Evde bakım desteği:

Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

SON DAKİKA | ENFLASYON AÇIKLANDI; ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 Memur ve Zabıta Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de memur ve memur emekli maaşlarının hesaplanmasında toplu sözleşme ile belirlenen rakamlar ve enflasyon oranları dikkate alınıyor. Türkiye'de il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarının alacakları maaş oranları da belediyeler tarafından bu oranlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Unvan ve derecelere göre zabıtaların alacakları maaş oranlarında da değişiklik gösterebilir. 2022 yılı için zabıta ve memur maaşları da yine 6 aylık enflasyon rakamları merkeze alınarak yapılacak. Bu yıl için ayrıca ek zamlar da görüşülüyor.

Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Zabıta Nasıl Olunur, Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye genelinde tüm il ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurları, her yıl ilgili belediyeler tarafından belirlenen bir takım şartlara göre seçilmektedir. KPSS puanlarına göre başvuru yapan zabıtalar için özel ve genel bazı şartlar aranır. Bu şartlar kısaca şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Erkekler için en az 1.75 cm, kadınlarda 1.65 cm boya sahip olmak. En az lise mezunu olmak. KPSS ilgili puan türünden yeterli puanı almak. 30 yaşından büyük olmamak. Memur olma genel şartlarına haiz olmak.

Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA