Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı bilgileri

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.
SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR
Emekli
Emekli sandığı:
Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
BAĞ-KUR ESNAF:
Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92
BAĞ-KUR TARIM:
Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35
Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
KİM NE KADAR ALACAK?
65 yaş aylığı:
Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Evde bakım desteği:
Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
Engelli aylığı:
-%40-69
Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81
%70 ve üstü:
Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
SON DAKİKA | ENFLASYON AÇIKLANDI; ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.
Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?
En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş