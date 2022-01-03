Zabıta maaşları ne kadar oldu? Aralık enflasyon oranı ile 2022 Zabıta maaşı bilgileri

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF:

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92

BAĞ-KUR TARIM:

Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

KİM NE KADAR ALACAK?

65 yaş aylığı:

Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80

Evde bakım desteği:

Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02

Engelli aylığı:

-%40-69

Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.

SON DAKİKA | ENFLASYON AÇIKLANDI; ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş

2000 sonrası 2 bin 041 lira

Bağkur esnaf: 2 bin 948

Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş