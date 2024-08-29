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Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:23

Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla tören ve etkinlikler düzenlenerek kutlanacak. Etkinliklerin yapılacağı bazı yerlerde yollar araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşlar kapatılan yolların hangileri olduğunu ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı. Peki 30 Ağustos Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul trafiğe kapanan yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Zafer Bayramı'nın coşkusuyla yapılacak etkinlikler için her sene olduğu gibi bu sene de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar cuma günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu yollara alternatif rota araştırıyor. İşte, 30 Ağustos 2024'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri...

Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

30 AĞUSTOS'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi duyuruya göre, 30 Ağustos 2024 Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

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Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar ise şu şekilde;

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda organize edilecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.

Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?
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