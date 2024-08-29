Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
13:23
Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla tören ve etkinlikler düzenlenerek kutlanacak. Etkinliklerin yapılacağı bazı yerlerde yollar araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşlar kapatılan yolların hangileri olduğunu ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı. Peki 30 Ağustos Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?