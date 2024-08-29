Zafer Bayramı’nda trafiğe kapalı yollar: 30 Ağustos 2024 Cuma günü İstanbul’da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul trafiğe kapanan yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Zafer Bayramı'nın coşkusuyla yapılacak etkinlikler için her sene olduğu gibi bu sene de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar cuma günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu yollara alternatif rota araştırıyor. İşte, 30 Ağustos 2024'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri...