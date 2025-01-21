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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
22:57
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan genel başkanı bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Tutuklama kararının gelmesi ardından gündeme gelen olayda detaylar kamuoyunun araştırmalarına konu oldu. Peki; Ümit Özdağ neden tutuklandı, ne söyledi? İşte tutuklama gerekçeleri