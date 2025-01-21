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Haberler Yaşam Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan genel başkanı bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Tutuklama kararının gelmesi ardından gündeme gelen olayda detaylar kamuoyunun araştırmalarına konu oldu. Peki; Ümit Özdağ neden tutuklandı, ne söyledi? İşte tutuklama gerekçeleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ'ın tutuklanma gerekçeleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda çıkan kararlar birlikte araştırmalar da hız kazandı. Peki; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ TUTUKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Özdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklama kararı çıktı.

İşte, tutuklamanın gerekçeleri:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ'ın sorgu zaptına dair detaylar ortaya çıktı. Özdağ'ın tutuklama gerekçesinde, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç olduğu belirtildi. Kararda, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı ve eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu kaydedildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

Sorgu zaptında, Delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmaması ve adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheli açısından yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden tutuklanmasına karar verildiği yer aldı.

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