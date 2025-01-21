Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ neden tutuklandı? Tutuklama gerekçeleri belli oldu!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ'ın sorgu zaptına dair detaylar ortaya çıktı. Özdağ'ın tutuklama gerekçesinde, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç olduğu belirtildi. Kararda, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı ve eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğu kaydedildi.