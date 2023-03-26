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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:11

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500'e yükseldi. Vatandaşlar, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında gibi sorulara yanıt arıyor. En düşük emekli maaşında yüzde 36 düzeyinde artış yaşandı SSK, Bağkur emeklileri zamlı emekli maaşını yakında alacak. Peki, zamlı emekli maaşı ne zamana verilecek? Zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak? İşte konu hakkında detaylar

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında gibi sorular yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birlikte yaptığı çalışma sonucu en düşük emekli maaşı 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar da zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, hangi ay sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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