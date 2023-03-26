Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.