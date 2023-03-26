Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? Ödeme tarihleri belli oldu! Bağkur ve SSK zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500'e yükseldi. Vatandaşlar, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında gibi sorulara yanıt arıyor. En düşük emekli maaşında yüzde 36 düzeyinde artış yaşandı SSK, Bağkur emeklileri zamlı emekli maaşını yakında alacak. Peki, zamlı emekli maaşı ne zamana verilecek? Zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak? İşte konu hakkında detaylar