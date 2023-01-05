Haberler Yaşam Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:13

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

Exxen üyelik ücreti son dakika zam haberleri sonrası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni yılın gelmesiyle beraber Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform da fiyatlarını güncelledi. Gibi gibi popüler yapımların yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen tüm abonelik fiyatlarına zam yaptı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, güncel zamlı Exxen paket fiyatları listesi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!