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Haberler Yaşam Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:13

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

Exxen üyelik ücreti son dakika zam haberleri sonrası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni yılın gelmesiyle beraber Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform da fiyatlarını güncelledi. Gibi gibi popüler yapımların yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen tüm abonelik fiyatlarına zam yaptı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, güncel zamlı Exxen paket fiyatları listesi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

Exxen üyelik ücreti güncellendi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği dijital platform, Netflix ve Amazon Prime'a rakip olarak gelmişti. Birçok popüler yapıma ev sahipliği yapan ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçlarını yayınlayan Exxen abonelik fiyatları zamlandı. Buna göre, reklamlı ve reklamsız aylık ve yıllık Exxen üyelik ücretleri 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren farklı olacak. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 Zamlı Exxenspor üyelik ücretleri ve detaylar...

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

2023 EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ | EXXEN'E NE KADAR ZAM GELDİ?

Dijital platform Exxen, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile üyelik ücretlerinde artış yaptığını açıkladı. Platform tarafından gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz." ifadesi yer aldı.

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Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

EXXEN NE KADAR OLDU? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Exxen reklamlı aylık paket fiyatı 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi. Paket yıllık olarak alındığı takdirde aylık maliyeti 41,90 TL'ye düşüyor.

Reklamsız aylık paket ise 54,90 TL olan ücreti 5 Ocak 2023 itibarıyla 69,90 TL'ye yükseldi. Bir yıllık paketin maaliyeti 58,50 TL'ye çıktı.

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!

EXXENSPOR ABONELİK FİYATLARI

Exxenspor fiyatları ise reklamlı pakette 119,90 TL'den 129,90 TL'ye yükseldi. Sezonluk alımda ise bu fiyat aylık 102,90 TL'ye geliyor.

Reklamsız üyelik fiyatı ise 134,90 TL iken 149,90 TL oldu. Sezonluk alındığı takdirde ise aylık maaliyeti 119,50 TL oluyor.

Zamlı Exxen paket fiyatları 2023 | Exxen üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? 2023 reklamlı reklamsız yıllık aylık Exxenspor abonelik ücretleri!
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