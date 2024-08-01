Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti. Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken; Zehra Güneş iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu oldu.