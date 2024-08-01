Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
11:32
Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş'in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında altın hedefinde. Bir süredir sakat olan orta oyuncu Zehra Güneş yeniden bloklarıyla file önünde yerini aldı. Dominik Cumhuriyeti maçında görülen ve 'Duvar' lakabıyla anılan Zehra Güneş'in hayatı, kariyeri, sevgilisi ve yaşı en çok araştırılanlar arasında. Vakıfbank oyuncusu, U18 takımından bu yana milli formayı taşıyor. İşte, Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtı ve Güneş hakkında merak edilenler...