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Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:32

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş'in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında altın hedefinde. Bir süredir sakat olan orta oyuncu Zehra Güneş yeniden bloklarıyla file önünde yerini aldı. Dominik Cumhuriyeti maçında görülen ve 'Duvar' lakabıyla anılan Zehra Güneş'in hayatı, kariyeri, sevgilisi ve yaşı en çok araştırılanlar arasında. Vakıfbank oyuncusu, U18 takımından bu yana milli formayı taşıyor. İşte, Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtı ve Güneş hakkında merak edilenler...

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli soruları milli maçla birlikte gündeme geldi. Yeniden milli takım formasını giyerek ilk 6'da maça çıkan tecrübeli oyuncu, bloklarıyla dünyanın da gündeminde. Birçok organizasyonda en iyi orta oyuncu olarak seçilen Zehra Güneş'in sevgilisi, ailesi ve yaşı gibi konular da özel hayatına dair merak edilenler arasında. İşte, Zehra Güneş hakkında merak edilenler...

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999, Kartal, İstanbul doğumlu olan Zehra Güneş, aslen boşnak ve Türk kökenli. Anne tarafı Boşnak olan Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan İrem Nur ve Mina adında iki kız kardeşi bulunuyor.

6 kişilik ailenin ikinci çocuğu olan Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.

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Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

İki sene üst üste hem yıldız kategorisinde hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen ikinci takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralanan Zehra, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye Şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Zehra Güneş’in sevgilisi ve hayatı hakkında merak edilenler

1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti. Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken; Zehra Güneş iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu oldu.

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