Zembilli 11. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Zembilli son bölüm izle!

İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur. Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.