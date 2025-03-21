ZEMBİLLİ 12.BÖLÜM İZLE: ATV ile Zembilli son bölüm izle, tek parça, full HD

ZEMBİLLİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.