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Haberler Yaşam Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:26

Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Cuma akşamları ekrana gelen Zembilli, 12. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.Bölümün ardından haftaya ki tanıtımdan kareler görmek isteyenler araştırmalarına başladı. Şimdi gözler, dizinin 13. bölüm fragmanına yöneldi. Emre Dinler, Sude Zülal Güler ve Atakan Hoşgören'in başrollerinde yer alıyor. Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Zembilli'nin son bölümü izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. 12. bölümde yaşananların ardından seyirciler, yeni bölümde olacakları merakla beklemeye koyuldu. Gelecek haftaki 13.bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ZEMBİLLİ 13. BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanlarına aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜM İZLE

Zembilli dizisi bu akşam 12. bölümüyle saat 21.00'de ekranlarda.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

ZEMBİLLİ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ZEMBİLLİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.

Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır.