Haberler
Yaşam
Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
00:26
Zembilli 13. Bölüm fragmanı izle! ATV Zembilli yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
ATV'nin sevilen dizisi Cuma akşamları ekrana gelen Zembilli, 12. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.Bölümün ardından haftaya ki tanıtımdan kareler görmek isteyenler araştırmalarına başladı. Şimdi gözler, dizinin 13. bölüm fragmanına yöneldi. Emre Dinler, Sude Zülal Güler ve Atakan Hoşgören'in başrollerinde yer alıyor. Peki, Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?