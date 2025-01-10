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ZEMBİLLİ 2.BÖLÜM İZLE HD | ATV dizi ekranı ile Zembilli son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
Giriş Tarihi: 10.01.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
19:25
ATV ekranlarının yeni dizisi Zembilli 2.bölüm izle araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Emre Dinler ve Atakan Hoşgören gibi isimleri buluşturan dizi bir Anadolu kasabasındaki hayatı konu alıyor. Bu akşamki bölümde Murat'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmaya başlamıştır. Nuran'ın düğünü ile tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir. Bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte ATV ile Zembilli 2.bölüm izle, full HD, tek parça