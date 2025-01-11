ZEMBİLLİ 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır. Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder.Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir.