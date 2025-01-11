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ZEMBİLLİ 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
00:33
ATV ekranlarında 2.bölümünün yayınlanmasının ardından Zembilli 3. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerinde Sude Zülal Güler, Emre Dinler ve Atakan Hoşgören gibi isimleri buluşturan dizinin son bölümünde tüm kasabalıyı yasa boğan haberin ardından neler olacağı merakla bekleniyor. Zembilli yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?