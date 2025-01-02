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Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV'nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
13:11
Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV'nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zembilli, 3 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Üs Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Süreyya Yaşar Önal'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, izleyicilerine hem sıcacık hem de zorlu bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönüp Anadolu'ya bakan, yörüklerin yaşadığı, kasaba ile köy arasında bir yer olan Zembilli, kendine has atmosferiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Peki, Zembilli dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikayeden mi esinlenildi?