Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV'nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:11

Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV'nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zembilli, 3 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Üs Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Süreyya Yaşar Önal'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, izleyicilerine hem sıcacık hem de zorlu bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönüp Anadolu'ya bakan, yörüklerin yaşadığı, kasaba ile köy arasında bir yer olan Zembilli, kendine has atmosferiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Peki, Zembilli dizisi nerede çekildi, gerçek bir hikayeden mi esinlenildi?

Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ATV ekranlarının yeni yapımı Zembilli dizisinin ilk bölümü, 3 Ocak Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin proje tasarımına Cemil Yavuz imza atarken, senaryo ve hikayesi ise Fatih Özcan'a ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren yer alıyor. Güçlü oyun kadrosu izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmak için bir araya geldi. Ekran başında yerlerini alan seyirciler dizinin nerede çekildiğini ve gerçek bir hikayeden mi esinlenildiğini arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, Zembilli dizisi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜMÜYLE 3 OCAK'TA ATV'DE!

ATV'nin şimdiden merak konusu haline gelen yeni dizisi 'Zembilli' için geri sayım başladı. Dizi ilk bölümü ile 3 Ocak 2025 Cuma akşamı 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ZEMBİLLİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Gerçek olmayan Zembilli köyü, Elmalı ve çevresindeki köylerden esinlenilerek tasarlanmış. Elmalı, geleneksel Yörük yaşamını yansıtan tarihi dokusu ve köy yapılarıyla dizinin kültürel zenginliğine önemli katkı sağlamaktadır.

Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Zembilli, geleneklerin ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu küçük kasabada yaşayan insanların hayatlarına ışık tutuyor. Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor. Sıcak ve samimi bir atmosferde şekillenen dizi, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor.

Zembilli dizisi nerede çekildi? ATV’nin yeni yapımı Zembilli gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

ZEMBİLLİ OYUNCULARI KİMLER?

Zembilli'nin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

SON DAKİKA