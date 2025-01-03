Zembilli dizisi nerede çekildi, hangi ilde? ATV’nin yeni dizisi Zembilli gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ATV ekranlarının yeni yapımı Zembilli dizisinin ilk bölümü, 3 Ocak Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin proje tasarımına Cemil Yavuz imza atarken, senaryo ve hikayesi ise Fatih Özcan'a ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren yer alıyor. Güçlü oyun kadrosu izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmak için bir araya geldi. Ekran başında yerlerini alan seyirciler dizinin nerede çekildiğini ve gerçek bir hikayeden mi esinlenildiğini arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, Zembilli dizisi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...