ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.