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ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
17:58
atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapımın senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. Peki, atv dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm yayınlandı mı? İşte, Zembilli ilk bölüm izle bilgisi!