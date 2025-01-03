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Haberler Yaşam ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:58

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapımın senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. Peki, atv dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm yayınlandı mı? İşte, Zembilli ilk bölüm izle bilgisi!

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

atv'nin yeni dizisi 'Zembilli'de ilk bölüm heyecanı yaşanıyor. Dizi Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesine değiniyor. İşte, atv dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" ilk bölümüyle Cuma akşamı başlıyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/zembilli/bolumler

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ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

ZEMBİLLİ 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.

ZEMBİLLİ İLK BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli 1. bölüm izle, tek parça, HD!

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

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